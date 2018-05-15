В бакинском метро произошло задымление - ПОДРОБНОСТИ
15 мая 2018 09:57 194
Сегодня утром в бакинском метро была зафикисирована задержка в 20 минут в движении поезда, курсирующего между станциями метро "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи".
Как сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев, причина задержки поезда заключалась в коротком замыкании, произошедшем на линиях электропередачи в туннеле между станциями и возникшем в результате этого задымлении, передает Day.Az.
Пассажирам было сказано, что поезд простоит на платформе до устранения возникшей неисправности. Однако после этого предупреждения среди пассажиров началась паника, и они начали в срочном порядке покидать вагоны.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14 мая 18:53 896
К сведению абитуриентов - ПОДРОБНОСТИ
14 мая 18:38 1 007
В Мингячевирском водохранилище зафиксирована массовая гибель рыбы
14 мая 17:25 914
В Азербайджане из-за паводка затопило около 10 сел
14 мая 17:20 767
В зоне бакинской телебашни вновь может произойти оползень
14 мая 17:00 1 244
В Азербайджане закрыли 250 карьеров
-
14 Май 10:20 30 713
-
14 Май 11:11 18 272
-
14 Май 13:05 17 480
-
14 Май 11:15 10 989
-
14 Май 10:42 10 322