В бакинском метро произошло задымление - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня утром в бакинском метро была зафикисирована задержка в 20 минут в движении поезда, курсирующего между станциями метро "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи".

Как сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев, причина задержки поезда заключалась в коротком замыкании, произошедшем на линиях электропередачи в туннеле между станциями и возникшем в результате этого задымлении, передает Day.Az.

Пассажирам было сказано, что поезд простоит на платформе до устранения возникшей неисправности. Однако после этого предупреждения среди пассажиров началась паника, и они начали в срочном порядке покидать вагоны.

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