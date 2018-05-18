Глава пресс-службы Бакинского метрополитена подал в отставку

18 мая 2018 10:50

Глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев подал в отставку с занимаемой должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, он покинет свой пост 31 мая, в связи с чем уже написал заявление.

Отметим, что Н.Пашаев занимал эту должность с марта 2014 года.

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