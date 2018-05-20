Стало известно, когда откроется станция метро "Сахиль" - ПОДРОБНОСТИ
20 мая 2018 17:31 1 465
Стало известно, когда откроется станция метро "Сахиль". Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Бакинского Метрополитена, закрытая с 2017 года на ремонт станция "Сахил" будет открыта раньше запланированного срока.
Изначально планировалось закончить работы до 1 июня. Старые эскалаторы уже заменены на немецкие "Thyssen Krupp". Параллельно с настройкой установленных эскалаторов, завершаются работы по замене покрытия в фойе станции, и улучшению системы вентиляции воздуха.
Пиковая нагрузка на станции "Сахил" - 20-25 тысяч пассажиров, а зимой достигала 32 тысяч в час.
На время ремонта станции, поезда следуют мимо станции без остановки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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