Число афтершоков после землетрясения в Загатале достигло 75

6 июня 2018 11:22

11:22

Число афтершоков после сильного землетрясения составило 75. В настоящее время они продолжаются.

Об этом сообщила АПА заведующая информационным отделом  Республиканского центра сейсмологической службы Вюсаля Рафиггызы, передает Day.Az.

По ее словам, все афтершоки повторяются слабо и неощутимо.

----------
10:31

После сильного землетрясения в Загатале на данный момент зарегистрировано 7 афтершоков".

Об этом АПА сообщили в Республиканском сейсмологическом центре, передает Day.Az

Отмечается, что из-за сильного землетрясения афтершоки с большой вероятностью будут продолжаться еще некоторое время.

Отметим, вчера в 22.40 по местному времени на территории Загатальского района произошло землетрясение силой 6 баллов.

Напомним, сильное землетрясение в Загатале было в 2012 году.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az