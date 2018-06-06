Число афтершоков после землетрясения в Загатале достигло 75

11:22 Число афтершоков после сильного землетрясения составило 75. В настоящее время они продолжаются. Об этом сообщила АПА заведующая информационным отделом Республиканского центра сейсмологической службы Вюсаля Рафиггызы, передает Day.Az. По ее словам, все афтершоки повторяются слабо и неощутимо.

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10:31

После сильного землетрясения в Загатале на данный момент зарегистрировано 7 афтершоков".

Об этом АПА сообщили в Республиканском сейсмологическом центре, передает Day.Az.

Отмечается, что из-за сильного землетрясения афтершоки с большой вероятностью будут продолжаться еще некоторое время.

Отметим, вчера в 22.40 по местному времени на территории Загатальского района произошло землетрясение силой 6 баллов.

Напомним, сильное землетрясение в Загатале было в 2012 году.

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