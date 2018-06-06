Число афтершоков после землетрясения в Загатале достигло 75
6 июня 2018 11:22 267
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10:31
После сильного землетрясения в Загатале на данный момент зарегистрировано 7 афтершоков".
Об этом АПА сообщили в Республиканском сейсмологическом центре, передает Day.Az.
Отмечается, что из-за сильного землетрясения афтершоки с большой вероятностью будут продолжаться еще некоторое время.
Отметим, вчера в 22.40 по местному времени на территории Загатальского района произошло землетрясение силой 6 баллов.
Напомним, сильное землетрясение в Загатале было в 2012 году.
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