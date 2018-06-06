После землетрясения в Загатале более 30 человек обратились в больницы

6 июня 2018 10:47

Смертельных случаев в результате произошедшего 5 июня в 22.40 землетрясения в Загатале не зарегистрировано, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства здравоохранения, из-за стресса, пережитого жителями района, в центральные районные больницы Гаха и Загаталы всего поступило 31 обращение.

Житель села Гёям Загатальского района 63 летний житель Солтан Гандахов скончался от сердечного приступа, возникшего от сильного стресса в момент землетрясения.

Отмечается, что С.Гандахов ранее состоял на учете в кардиологическом диспансере. Жительница города Гах 13-летняя Гюляр Дурмушзаде ломала ногу, пытаясь в панике выбежать  из дома в момент землетрясения. Она помещена в Гахскую районнуб больницу.

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