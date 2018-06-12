Когда в школах Азербайджана прозвенит "последний звонок"?

В бакинских школах 14 июня прозвенит "Последний звонок". Мероприятие будет проходить непосредственно в школах в течение двух часов. Об этом во вторник сказала директор Управления образования по городу Баку Махаббат Велиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, для обеспечения безопасности учащихся и других лиц, имеющих отношение к проведению мероприятия, Управление предпринимает различные упреждающие меры и с этой целью обращается в соответствующие органы.

Велиева отметила, что в этом году 11-й класс бакинских школ оканчивают примерно 26 тысяч человек, и более 27 тысяч человек - 9-й класс.

Директор Управления добавила, что 21 июня в Баку пройдут выпускные экзамены 9-х и 11-х классов.

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