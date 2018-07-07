Национальные парки Азербайджана набирают популярность среди туристов - ПОДРОБНОСТИ

За первое полугодие этого года национальные парки Азербайджана посетил 24 261 турист, из которых 21 223 - граждане Азербайджана, 3038 - иностранные граждане. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число туристов увеличилось. Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что в Азербайджане девять охраняемых территорий со статусом национального парка, в которых функционируют 104 туристических маршрута.

Посетив рубрику "Услуги" на сайте минэкологии, туристы могут приобрести онлайн-билет в любой национальный парк. Билеты можно приобрести и при входе в парки.

Билет стоит два маната на человека, детям до шести лет, школьникам (классам) и Национальным героям вход бесплатный.

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