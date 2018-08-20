На побережье в Лянкяране обнаружена противотанковая мина - ФОТО

20 августа 2018 18:28

На побережье в Лянкяранском районе обнаружена противотанковая мина. 

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), передает Day.Az.

Было отмечено, что из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС и в 08:10 из Call-центра "102" министерства внутренних дел в агентство поступила информация о том, что на побережье в Лянкяранском районе обнаружена 1 противотанковая мина. 

На основе информации на территорию незамедлительно была направлена мобильная оперативная группа быстрого реагирования Агентства и сотрудники полиции и Службы береговой охраны. 

Прибрежная полоса была осмотрена специалистами агентства вместе с сотрудниками Лянкяранского районного отделения полиции и Службы береговой охраны Государственной пограничной службы. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками агентства была обнаружена противотанковая мина (TM-62P3) и отправлена в специальный центр Агентства для обезвреживания. 

Был произведен наземный осмотр территории площадью 1 500 кв. метров рядом с местом, где обнаружили взрывное устройство. Каких-либо других опасных предметов и устройств не обнаружено.

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