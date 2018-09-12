Названы районы Баку с наилучшими результатами на выпускных экзаменах

Проанализированы продвижки и отставания школ по результатам выпускных экзаменов по районам за 4 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявила заместитель министра образования, и.о. заведующего Управлением образования города Баку Махаббат Велиева, выступая на традиционной сентябрьской конференции работников образования города Баку.

Она отметила, что согласно результатам экзаменов учащихся, школы Сабаильского, Хатаинского и Насиминского районов Баку оказались в первой тройке, а школы Хазарского, Пираллахинского и Гарадагского районов столицы в последней тройке.

По словам М.Велиевой, по сравнению с предыдущим годом в 2017/2018 учебном году на выпускных экзаменах по уровню полного среднего образования число получивших неудовлетворительную оценку учащихся сократилось на 0,54%, число получивших удовлетворительную оценку возросло на 2,16%.

Замминистра добавила, что в настоящее время в подчинении управления насчитывается 317 средних школ: "В сравнении с 2017/2018 учебным годом в этом году число учителей увеличилось на 0,3%, учащихся - на 4,5%. В Баку 83% школьников получают образование в азербайджанском секторе, 17% - в русском секторе".

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