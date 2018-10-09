В Баку проводятся встречи учителей средних школ с авторами учебников

В 12 административных районах Баку начались семинары и встречи учителей средних школ с авторами учебников, и подобные встречи будут проводиться до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении Управления образования по г. Баку, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятия проводятся с целью выполнения требований, вытекающих из приказа министра образования "О приоритетных направлениях деятельности в 2018-2019 учебном году в общеобразовательной сфере".

Семинары нацелены на разъяснение учителям концепции учебников, работы с ними, использования рабочих тетрадей, нахождение путей решения трудностей и проблем, возникающих во время преподавания.

Встречи организуются в рамках семинаров, организуемых Центром поддержки образования.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook