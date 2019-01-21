"Мой Баку": "Зимний бульвар" - обычная улица, ставшая необычным парком - ФОТО

Есть в Баку необычный парк, точнее протяженная парковая аллея, именуемая бакинцами "Зимним бульваром". Откуда такое название, никто точно не знает. Но многие полагают, то дело в расположении аллеи, которая протянулась по бывшей улице Физули, а еще ранее - Басина. Трудно сказать почему, но воздушные потоки как-то так распределялись, что тут было всегда очень жарко. Пройтись летом пешком по Басина это было нелегкое испытание...

Ну, это все народный фольклор. А мы поговорим об истинной истории улицы, о ее преображении и этом интересном "зимнем" парке.

Улица начала формироваться в XIX веке и называлась вначале Балаханской, или Балаханской дорогой. В те времена город тут фактически заканчивался, хотя сегодня это трудно представить. Важную роль Балаханская приобрела после того, как начал создаваться промышленный Черный город и был построен железнодорожный вокзал.

К началу XX века Балаханская уже имела протяженность почти полтора километра и была застроена ремесленными мастерскими и лавками. Большинство из них сохранилось вплоть до сноса в начале нашего века. С той лишь разницей, что сто лет назад там были мастерские, а позднее в этих непригодных для жилья помещениях поселились люди. Помимо одноэтажных хибар на Балаханской были и дома более зажиточных граждан, а также здание мужкой гимназии, где позднее расположилась клиническая больница №4.

После революции Балаханская получила имя революционера Басина, одного из пресловутых "26 комиссаров". В 20-х годах по ней пошел трамвай.

В советские годы улица не играла никакой приметной роли. Она постепенно приходила в упадок и к концу прошлого века совсем уже не вписывалась в панораму меняющегося города. Кроме того, она была очень узкой и тесной, что создавало большие проблемы движению общественного транспорта. Все прекрасно помнят жуткие пробки на ней с участием занимавших половину проезжей части автобусов. Все бы ничего, если бы это не была главная дорога, ведущая в район железнодорожного вокзала и дальше. Объехать ее было проблематично. И глядя на сегодняшнюю многополосную трасу, не верится, что еще десять лет назад все было иначе.

Строительство "Зимнего бульвара" связано с беспрецедентным для Баку событием - переносом исторического здания, принадлежавшего некогда известному бакинскому нефтепромышленнику Иса-беку Гаджинскому, на 10 метров с целью расширения дороги. За этой невероятной и интересной операцией следили не только жильцы дома, но и все, кто был о ней осведомлен. Переносом здания занималась нидерландская компания Bresser Eurasia. Дом весом 18 тысяч тонн был установлен на новом месте и стал самым тяжелым в мире перенесенным зданием.

Открытие "Зимнего бульвара" состоялось 10 мая 2013 года. И сегодня мы имеем возможность путешествовать от Бешмертебе до Дворца Гейдара Алиева удобным и безопасным путем, по аллее оригинального парка, а не ковыляя по кривому асфальту условных тротуаров прежних лет под угрозой оказаться под колесами автобуса. А скоро парковая аллея вытянется аж до бывшей Советской. Но это уже другое путешествие по Баку, которое мы совершим позднее.

А сегодня прогуляемся сегодня по "Зимнему бульвару".

За короткое время "Зимний бульвар" приобрел бешеную популярность. Сразу стоит подчеркнуть, что несмотря на большую загруженность и опасность для пешеходов здешних дорог, попасть в парк можно без риска для жизни по красивым и удобно расположенным подземным переходам. Правда, и тут находятся экстремалы, стремящиеся броситься под колеса автомобилей в обход перехода.

Кстати, об авто. У автовладельцев есть еще одна уважительная причина совершать вечерний променад именно здесь, ведь под парком огромная стоянка, на которой всегда найдется место.

Первое, что бросается в глаза при входе - это растительный покров парка. Особенно много пальм и клумб ярких декоративных цветов. На каждом газоне установлены таблички с просьбами не мусорить на территории. Особенно внимание привлекла одна дощечка, на корой изображены кеды с прилипшей жвачкой "saqqızı yerə atmayın". Аналогичная надпись встречается и дальше в различном исполнении.

В рабочее время народу в парке обычно бывает немного даже в период каникул. Но с каждой минутой приближения вечера количество посетителей растет прямо на глазах.

Когда входишь в парк со стороны площади Физули, сразу бросается в глаза необычный фонтан. Такой же радует глаз и при входе со стороны Дворца Гейдара Алиева. Фонтан установлен на уровне земли и бьет прямо из-под плит. Он находится внутри "арены", окруженной амфитеатром круговыми скамьями. Очень оригинальное и необычное решение. Сидишь, отдыхаешь, слушаешь шум воды, смотришь, как резвятся дети, а с наступлением сумерек можно полюбоваться на игру света, раскрашивающего струи фонтана в разные цвета. Сейчас, в январе, фонтан, конечно, не работает, и на его "арене" гоняют в футбол.

Выйдя из амфитеатра, попадаешь на широкую площадь - рай для любителей роликов и велосипедов.

Тут много скамеек, интересные клумбы, экзотические деревья. Привлекают посетителей и кафе, открытые в оригинально спланированных стеклянных помещениях. Тут вкусно и недорого можно поесть, заказать чайный дестгях со свежим ляб-ляб (что, приходится признать, не всегда встречается в наших чайных), прекрасным вареньем. В теплое время года столики рассыпаны у красивых волнообразных фонтанов, а зимой можно посидеть в закрытом помещении.

Ну что сказать - ни один парк, ни одно место отдыха в Азербайджане вообще и в Баку в частности не будет иметь популярности, если в нем нет места, где можно поесть и выпить чаю. Так уж мы устроены...

Приятной прогулки и приятного аппетита всем!

Лала Мамедова