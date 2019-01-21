Азербайджан срочно отзывает из аптек это лекарство - ПРИЧИНА

21 января 2019 12:57

Центр аналитической экспертизы лекарственных препаратов при минздраве Азербайджана отозвал с прилавков партию препарата "Thiogamma®Turbo" компании "Wörwag Pharma GmbH and Ko.KG", выпущенную под серией 18F103.

Как сообщили в Центре в ответ на запрос Trend, эти лекарства были в срочном порядке отозваны в течение прошлого года, передает Day.Az.

Причиной отзыва препарата оказалось повреждение ампул данной партии, в результате которого были нарушены стерильность и апирогенность препарата.

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