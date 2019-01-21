Азербайджан срочно отзывает из аптек это лекарство - ПРИЧИНА

Центр аналитической экспертизы лекарственных препаратов при минздраве Азербайджана отозвал с прилавков партию препарата "Thiogamma®Turbo" компании "Wörwag Pharma GmbH and Ko.KG", выпущенную под серией 18F103.

Как сообщили в Центре в ответ на запрос Trend, эти лекарства были в срочном порядке отозваны в течение прошлого года, передает Day.Az.

Причиной отзыва препарата оказалось повреждение ампул данной партии, в результате которого были нарушены стерильность и апирогенность препарата.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook