Внимание: в этой госструктуре появились вакантные должности - ПОДРОБНОСТИ
23 января 2019 17:06 357
Управление образования Баку объявило конкурс на замещение вакантных должностей замдиректора по учебно-воспитательной части, замдиректора по воспитательной части, руководителя допризывной подготовки молодежи, психолога, заведующего библиотекой и лаборанта, сообщает в среду Trend со ссылкой на управление, передает Day.Az.
Кандидаты, желающие быть принятыми на эти должности, с 23 января могут пройти регистрацию на портале http://musabiqe.baku.edu.az/
Регистрация продлится 15 календарных дней и завершится седьмого февраля в 23:59.
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