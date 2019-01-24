Названы лучшие сайты школ в Баку - ФОТО

В четверг в Баку состоялась церемония награждения победителей конкурса среди общеобразовательных школ "Лучший сайт школы". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно результатам конкурса, который охватил 12 административных районов Баку, победителями стали школа-лицей № 246 Бинагадинского района, полная средняя школа № 67 Сабунчинского района, полная средняя школа № 191 Хатаинского района, полная средняя школа № 177 Наримановского района, школа № 168 Пираллахинского района, школ № 184 Гарадагского района, школа № 84 Сураханского района, школа № 156 Хазарского района, школа №164 Насиминского района, школа № 210 Низаминского района, школы 189-190 Сабаильского района, школа № 18 Ясамальского района.

Выступивший на мероприятии руководитель Управления образования Баку Рашад Тагиев сказал, что при выборе лучшей школы учитывались оперативное информирование общественности о деятельности общеобразовательного учреждения, предоставление обширной информации о достигнутых школой успехов и предстоящих задачах, регулярное обновление новостей на сайте, насыщенность новостей.

Директора школ-победительниц рассказали о проделанной работе по приведению сайтов школ в соответствии с критериями и выразили благодарность за организацию конкурса.

Затем школы, одержавшие победу, были награждены управлением дипломами и памятными подарками.

Отметим, что конкурсу "Лучший сайт школы" был дан старт в начале 2017/2018 учебного года.

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