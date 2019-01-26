Массовые проверки в аптеках в Азербайджане

Отдел по работе с фармацевтическими субъектами Центра аналитической экспертизы минздрава Азербайджана в минувшем году провел проверку в 21 аптеке. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Центр, передает Day.Az.

Проверки были проведены по письмам, поступившим от физических, юридических лиц и государственных органов.

Только во второй половине прошлого года проверки прошли в семи аптеках.

В проверках, проведенных в некоторых фармацевтических учреждениях, в качестве специалистов участвовали сотрудники Службы государственной безопасности, Главного управления по борьбе с организованной преступностью при генеральном прокуроре, Генеральной прокуратуры и Агентства пищевой безопасности.

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