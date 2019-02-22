В автобусах Баку появился бесплатный Wi-Fi
Транспортная компания Xaliq Faiqoğlu запустила услугу бесплатного Wi-Fi в автобусах, курсирующих по маршруту №85, сообщили в пятницу Trend в компании, передает Day.Az.
Было отмечено, что в настоящее время услуга бесплатного Wi-Fi доступна также на автобусном маршруте №18, а общее число автобусов, оснащённых точками беспроводного доступа, достигает 50.
"В ближайшие дни сеть будет расширена и на другие автобусные маршруты компании, в которых применяется система BakiKart", - сказали в компании.
Для подключения к точке доступа пользователям необходимо пройти авторизацию, указав имя, фамилию, контактный номер и адрес электронной почты. Повторной авторизации пользовательских устройств, прошедших регистрацию в сети, не потребуется.
Отметим, что компания Xaliq Faiqoğlu занимается пассажироперевозками на территории Баку. Транспортный парк компании состоит примерно из 300 автобусов, осуществляющих перевозки по 14 маршрутным линиям.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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