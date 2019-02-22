Транспортная компания Xaliq Faiqoğlu запустила услугу бесплатного Wi-Fi в автобусах, курсирующих по маршруту №85, сообщили в пятницу Trend в компании, передает Day.Az.

Было отмечено, что в настоящее время услуга бесплатного Wi-Fi доступна также на автобусном маршруте №18, а общее число автобусов, оснащённых точками беспроводного доступа, достигает 50.

"В ближайшие дни сеть будет расширена и на другие автобусные маршруты компании, в которых применяется система BakiKart", - сказали в компании.

Для подключения к точке доступа пользователям необходимо пройти авторизацию, указав имя, фамилию, контактный номер и адрес электронной почты. Повторной авторизации пользовательских устройств, прошедших регистрацию в сети, не потребуется.

Отметим, что компания Xaliq Faiqoğlu занимается пассажироперевозками на территории Баку. Транспортный парк компании состоит примерно из 300 автобусов, осуществляющих перевозки по 14 маршрутным линиям.