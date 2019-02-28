Транспортная компания Xaliq Faiqoğlu запустила услугу бесплатного Wi-Fi в автобусах, курсирующих по маршруту №65. Как передает Day.Az, об этом сообщили в четверг Trend в компании.

Было отмечено, что в настоящее время услуга бесплатного Wi-Fi доступна также в автобусах маршрутов №18 и №85, а общее число автобусов, оснащённых точками беспроводного доступа, достигает 72. В ближайшие дни сеть будет расширена и появится и на других автобусных маршрутах компании, в которых применяется система BakiKart.

Для подключения к точке доступа пользователям необходимо пройти авторизацию, указав имя, фамилию, контактный номер и адрес электронной почты. Повторной авторизации пользовательских устройств, прошедших регистрацию в сети, не потребуется.

Отметим, что компания Xaliq Faiqoğlu занимается пассажироперевозками на территории Баку. Транспортный парк компании состоит примерно из 300 автобусов, осуществляющих перевозки по 14 маршрутным линиям.