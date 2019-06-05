Сегодня в 11:25 по местному времени на территории Загатальского района Азербайджана произошло землетрясение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр Национальной Академии наук.

Сила землетрясения составила 3 балла, очаг землетрясения располагался на глубине 25 километров.

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