https://news.day.az/society/1126311.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Сегодня в 11:25 по местному времени на территории Загатальского района Азербайджана произошло землетрясение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр Национальной Академии наук.
Сила землетрясения составила 3 балла, очаг землетрясения располагался на глубине 25 километров.
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