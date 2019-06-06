В Загатале произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла на дороге Алиабад-Мосул. Автомобиль "Nissan" (62 BH 899) потерял управление и врезался в дерево.

В результате аварии скончался пассажир, житель Загатальского района 21-летний Аббасов Бахтияр Гусейн оглу.

По факту в отделе полиции района ведется расследование.

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