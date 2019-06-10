https://news.day.az/society/1127626.html В Загатале разбился насмерть мотоциклист
В Загатале разбился насмерть мотоциклист
В Загатальском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент произошел накануне ночью на территории села Учюнджю Тала.
Житель села Фындыглы, 30-летний Гурбан Халилов, который находился за рулем мотоцикла, потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Пассажир мотоцикла, 31-летний Хаял Зурабов, с телесными повреждениями различной степени тяжести был доставлен в хирургическое отделение Центральной больницы Загатальского района, его состояние оценивается как стабильное.
По факту в отделении полиции Загатальского района ведется расследование.
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