В Загатальском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент произошел накануне ночью на территории села Учюнджю Тала.

Житель села Фындыглы, 30-летний Гурбан Халилов, который находился за рулем мотоцикла, потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Пассажир мотоцикла, 31-летний Хаял Зурабов, с телесными повреждениями различной степени тяжести был доставлен в хирургическое отделение Центральной больницы Загатальского района, его состояние оценивается как стабильное.

По факту в отделении полиции Загатальского района ведется расследование.

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