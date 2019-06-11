Автомобиль, который направлялся из Сумгайыта в село Заям Гахского района на поминки, попал в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент произошел утром 11 июня на участке автомобильной дороги Гораган-Гах, проходящем через село Мешабаш Гахского района.

Житель Сумгайыта Агшин Агаев, находясь за рулем автомобиля марки Chery, потерял управление, в результате чего машина перевернулась, а затем загорелась.

В результате ДТП пострадали жители Сумгайыта - 78-летний Гариб Алиев, 81-летний Эльман Алиев и 37-летняя Кямаля Сайылова. Их госпитализировали в Гахскую районную центральную больницу. Состояние раненых пассажиров оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.

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