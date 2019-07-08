Объявлены результаты конкурса по приему в V и VII классы лицеев и школ-лицеев при Управлении образования города Баку. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление, передает Day.Az.

Информацию о результатах конкурса родители могут получить в учебных заведениях, в которые они обратились.

Отметим, что в конкурсе по приему в V класс Гуманитарно-технического лицея, Гуманитарно-технических лицеев №№ 2 и 147 и Экологического лицея № 291 участвуют 1 239 учащихся, 567 из которых успешно прошли конкурс.

В конкурсе по приему в VII классы 23 лицеев и школ-лицеев при Управлении образования по города Баку наряду с учащимися этих лицеев и школ-лицеев, приняли участие 2 046 учащихся, окончивших в этом году VI класс других общеобразовательных школ.

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