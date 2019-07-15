https://news.day.az/society/1137963.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Гахском районе Азербайджана произошло землетрясение силой три балла. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы НАНА, передает Day.Az.
Подземные толчки были зафиксированы в 09:43 в 34 километрах к юго-востоку от Загатальской станции, в Гахском районе.
Глубина эпицентра составила 37 километров.
Толчки не ощущались.
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