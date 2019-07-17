В ходе раскопок археологической экспедиции "Шамахы-Агсу" под руководством заведующего отделом нумизматики и эпиграфики Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, доктора философии по истории, археолога Акифа Гулиева, на территории села Галейбугурд Шамахинского района обнаружены остатки древней мечети. Как передает Day.Az, об этом в среду Trend со ссылкой на институт.

Согласно информации, в экспедиции принял участие в качестве наблюдателя и гида сотрудник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Ясин Нуриев.

Стены, купол и части михраба мечети сохранились до наших дней. Строение заросло кустами и по этой причине долгое время находилось вне поля зрения. Исторически, памятник считался среди местных жителей святилищем.

Гулиев сообщил, что, по преданию, близкий сподвижник пророка Мухаммеда Шейх Тамим аль-Дари, приехав на Ширван, приобщал к исламу местное население. После смерти он был погребен здесь, вблизи мечети. Позднее местные жители хоронили в этом месте своих умерших, превратив его в кладбище. Дальнейшие исследования археологов должны установить, насколько это местное поверье соответствует действительности.

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