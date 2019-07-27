За два месяца было реализовано более 700 единиц BakuCard, презентованной в апреле этого года. Об этом сказал Trend в субботу директор Бакинского информационного туристического центра Руфат Багиров, передает Day.Az.

По его словам, туристы чаще всего приобретают трехдневные и семидневные карты.

"То есть, по статистике, приезжающие в Баку туристы остаются в столице минимум три дня, максимум одну неделю. Поэтому однодневные карты не так активно раскупаются", - сказал директор Центра.

Багиров добавил, что в следующем году может быть подготовлен новый вид BakuCard с еще большими возможностями использования.

Напомним, что для жителей и гостей Баку выпущена карта BakuCard, которой можно пользоваться в городском общественном транспорте и для проезда автобусами "Baku City Aero Express" в аэропорт и обратно, сообщили ранее Trend в Государственном агентстве по туризму.

BakuCard была презентована пятого апреля.

Купив ее, туристы могут приобретать билеты на автобусы "Baku City Tour" с 50-процентной скидкой.

С помощью BakuCard можно бесплатно или со скидкой посещать более 20 музеев и парков отдыха, пользоваться скидками в более чем 200 магазинах розничной торговли и торговых центрах, различных кафе и ресторанах.

Есть 24-часовые, 72-часовые и семидневные карты, которые стоят 24, 45 и 70 манатов соответственно. Их продажа осуществляется в Международном аэропорту Гейдар Алиев, информационно-туристических центрах, отелях, турагентствах, киосках и на сайте www.bakucard.az

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