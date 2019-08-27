В лесной зоне в Гахском районе Азербайджана начался пожар, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Горит участок леса на территории сел Шушкенд и Фыстыглы.

На место привлечены техника и живая сила Госслужбы противопожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются меры по локализации огня.

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