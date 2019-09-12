https://news.day.az/society/1155527.html В бакинском метро появится Wi-Fi
В бакинском метро появится Wi-Fi
Ускорен процесс установки оптоволоконной сети на станциях Бакинского метрополитена.
Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Идаят Мамедов.
По его словам, в настоящее время работы в этом направлении продолжаются.
"Оптоволоконная сеть связана с организацией движения в метро и более безопасным управлением. По завершения процесса создания сети возможна установка Wi-Fi на станциях. Мы и сами заинтересованы в этом вопросе. Но пока неизвестно, когда процесс будет завершен ", - сказал Мамедов.
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