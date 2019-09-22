Судам разрешили двигаться в территориальных водах Азербайджана
Судам дано разрешение на движение, вход и выход в порты в территориальных водах Азербайджана. Об этом, как передает в воскресенье Trend, говорится в сообщении пресс-службы Государственного морского агентства, передает Day.Az.
"С 8 часов сегодняшнего утра со стороны Национального центра Государственного морского агентства судам, плывущим под флагами Азербайджана, и зарубежных стран, разрешено движение, вход и выход в порты в территориальных водах Азербайджана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время скорость ветра в море составляет 15-18 метров в секунду.
"К вечеру скорость ветра уменьшится и составит 11-12 метров в секунду. Высота волн в море составляет 1,5 - 2 метра. Во время сильных ветров в море никаких проблем не возникло", - говорится в сообщении.
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