Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили воинскую часть
Согласно совместному плану, утвержденному министерством обороны Азербайджана и Уполномоченным по правам человека (омбудсмен), в связи с изучением состояния защиты прав человека в одной из воинских частей состоялась встреча с личным составом на тему "Омбудсменское учреждение и работы, проводимые этим учреждением в сфере защиты прав военнослужащих".
Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Директор сектора защиты прав военнослужащих аппарата омбудсмена Фазаил Гасанов и старший советник сектора Мурад Бабаев провели лекции на темы прав человека и защиты прав военнослужащих, а также ответили на вопросы военнослужащих.
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