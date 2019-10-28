Сегодня с 10:00 в двух населенных пунктах Самухского района наблюдаются перебои в газоснабжении в связи с устранением выявленных утечек газа, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азеригаз".

Ограничения будут в силе до завершения этих работ.

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