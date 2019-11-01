Новоназначенный глава Исполнительной власти Евлаха Анар Тагиев дал поручение о восстановлении движения на центральной улице города, которая была закрыта долгое время, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что эта дорога долгое время оставалась закрытой, потому что проходит перед зданием ИВ Евлахского района. Автодорога, считающаяся одной из центральных улиц города, пересекается с проспектом Гейдара Алиева.

По словам местных жителей, многолетний запрет на проезд создавал трудности в транспортном сообщении с центром города.

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