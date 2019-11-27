https://news.day.az/society/1179690.html В двух районах Азербайджана газифицированы более 600 домов
В двух районах Азербайджана газифицированы более 600 домов
На территории двух новых жилых массивов в Газахском и Самухском районах Азербайджана завершены работы по газификации, сообщает Day.Az в среду со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз".
Согласно информации, речь идет о 115 частных домах в Газахском районе и 497 частных домах в Самухском районе.
Для газификации жилых массивов были проложены трубы различного диаметра общей длиной 57 071 метр.
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