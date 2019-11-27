На территории двух новых жилых массивов в Газахском и Самухском районах Азербайджана завершены работы по газификации, сообщает Day.Az в среду со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз".

Согласно информации, речь идет о 115 частных домах в Газахском районе и 497 частных домах в Самухском районе.

Для газификации жилых массивов были проложены трубы различного диаметра общей длиной 57 071 метр.