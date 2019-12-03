В марте 2020 года в Баку начнутся строительно-монтажные работы для проведения Гран-При Азербайджана Формулы-1.

Об этом сказала завотделом маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она подчеркнула, что продажа билетов идет успешно.

По ее словам, число интересующихся мероприятием растет, как и количество покупателей, приобретающих билеты из-за рубежа.

Она добавила, что до 15 января билеты будут продаваться со скидкой.

Напомним, что в 2020 году Гран-При Азербайджана пройдет в Баку пятого-седьмого июня.