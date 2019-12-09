В диагностическом оценивании министерства образования планируется участие 2600-2700 психологов, работающих в государственных общеобразовательных заведениях.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель заведующего отделом кадров министерства образования Мурад Джамалзаде.

По его словам, участие психологов в диагностическом оценивании не является принудительным.

"Психологи примут участие в диагностическом оценивании по собственному желанию. Но рекомендуется, чтобы они все-таки приняли участие в процессе, потому что это позитивно повлияет на их дальнейшую деятельность", - сказал Джамалзаде.

Представитель министерства добавил, что диагностические оценивание будет проведено электронным методом. В ходе экзамена психологи должны будут решить 60 тестовых заданий в течение полутора часов. Каждый правильный ответ будет оцениваться в один балл.

Джамалзаде также сообщил, что с технической точки зрения невозможно проведение экзамена для всех психологов в один день. Вследствие этого, экзамены будут продолжаться три-четыре дня по три сеанса за день.

Отметим, что проведение экзамена по диагностическому оцениванию психологов запланировано между 20 и 30 декабря в Баку.