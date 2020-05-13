Бакинское метро вновь закрывается?

Распространилась информация о том, что Бакинский метрополитен будет вновь закрыт. Отмечается, что с завтрашнего дня доступ к метро снова будет ограничен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Axar.az, официальный представитель Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов сказал, что новость о повторном закрытии метро является ложной.

"Согласно общей статистике, количество пассажиров в метро в настоящее время в 7-9 раз меньше общей вместимости. Это позволяет пассажирам сохранять социальную дистанцию. Метро работает в усиленном режиме. Вы можете заметить, что в метро без маски не допускается ни один пассажир", - сказал Мамедов.