Жители сел Шекинского и Евлахского райнов получат единовременную выплату в размере 190 манатов

Жителям сел Шекинского и Евлахского районов будет осуществлена выдача единовременной выплаты в размере 190 манатов.

Об этом, как передает Day.Az, АПА сообщил заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты Фазиль Талыбов.

Он отметил, что в целом по Шекинскому и Евлахскому районам лицам, получившим единовременную выплату в размере 190 манатов, после проведения повторной проверки в соответствии с соответствующими правилами будет осуществлена выдача единовременной выплаты в размере 190 манатов.

Отметим, вчера Кабинет министров внес изменения в решение №216 от 23 июня 2020 года "О предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, в Абшеронском, Евлахском, Джалилабадском, Масаллинском районах".

В связи с изменениями возник вопрос о том, будет ли эта выплата распространяться на города Евлах и Шеки, или на Евлахский и Шекинский районы в целом.