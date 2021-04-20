https://news.day.az/society/1335512.html Начинается прием в первые классы
Начинается прием в первые классы
С 27 апреля начнется прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год. Прием в первые классы общеобразовательных учреждений будет проводиться посредством электронного портала www.mektebeqebul.edu.az.
В ответ на запрос АПА в Министерстве образования сообщили, что онлайн-регистрация заявлений родителей (других законных представителей) на зачисление в I класс начнется с 27 апреля, а процесс выбора школы - с 29 апреля, передает Day.Az.
Процесс электронной регистрации в связи с приемом в первые классы завершится 14 сентября 2021 года.
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