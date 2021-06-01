В Азербайджане пройдет V Детский форум

В ноябре в Азербайджане состоится V Детский форум, передает Day.Az.

Как сказал сегодня на мероприятии "Мой голос - мои права", приуроченном к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, глава представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин, вопросы, касающиеся детей, должны быть в центре внимания в течение всего года.

"Необходимо учитывать будущее детей, нуждающихся в особой заботе, детей, лишенных семейной заботы, и всех других детей. За прошедший год мы стали свидетелями стремительных изменений в мире. Имея это в виду, мы должны учитывать в своей практике мнения родителей и детей. Реализуемые проекты должны обеспечивать права детей. Хотя 2020 год был очень сложным, мы должны смотреть в будущее с надеждой. Мы должны работать сообща ради светлого будущего", - сказал Карвардин.