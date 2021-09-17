В школах Азербайджана начнутся инспекции

"В марте-июне этого года пилотные инспекции были проведены в 24 школах".

Об этом Day.Az сообщил председатель Правления Агентства по обеспечению качества образования Эльдар Оруджев на тренинге "Медиа и образовательный диалог".

Он сказал, что с 2021-2022 учебного года в школах начнутся реальные инспекции.