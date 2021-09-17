https://news.day.az/society/1381078.html В школах Азербайджана начнутся инспекции
В школах Азербайджана начнутся инспекции
"В марте-июне этого года пилотные инспекции были проведены в 24 школах".
Об этом Day.Az сообщил председатель Правления Агентства по обеспечению качества образования Эльдар Оруджев на тренинге "Медиа и образовательный диалог".
Он сказал, что с 2021-2022 учебного года в школах начнутся реальные инспекции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре