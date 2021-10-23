В Лянкяране около берега обнаружена противотанковая мина

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета в прибрежных водах Каспийского моря на территории города Лянкяран.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия незамедлительно была привлечена группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС.

В первую очередь, был ограничен доступ посторонних лиц на территорию.

При осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженный взрывоопасный предмет представляет собой противотанковую мину ТМ-57 без взрывателя, пригодную для боевого применения. Пиротехники вывезли мину с территории для обезвреживания.

Никаких других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и в непосредственной близости в ходе поисков обнаружено не было.

Кроме того, на основании поступившей на горячую линию МЧС "112" информации об обнаружении боеприпасов во время земляных работ, проведенных ОАО "Азеришыг" в Сумгайыте, пиротехники Службы спасения особого риска МЧС выехали на место происшествия и установили, что обнаруженные боеприпасы - это пригодные для боевого применения 3 ручные гранаты Ф-1 без взрывателя.

Гранаты были вывезены с территории для обезвреживания.

В ходе поисков на месте происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.