https://news.day.az/society/1438017.html В Баку привезли 50 новых автобусов - ФОТО
В Баку привезли 50 новых автобусов - ФОТО
Из Турции в Баку доставлены 50 пассажирских автобусов большой вместимости.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Бакинского транспортного агентства.
Сообщается, что по поручению главы государства за прошедший период в столицу было доставлено более 1 000 единиц автобусов.
Из 120 единиц крупногабаритных транспортных средств, которые планируется приобрести, 50 единиц уже доставлены в Баку.
С 23 февраля автобусы, на которых установлены современные платежные устройства, будут обслуживать пассажиров по соответствующим регулярным маршрутным линиям.
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