В Баку привезли 50 новых автобусов

Из Турции в Баку доставлены 50 пассажирских автобусов большой вместимости.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Бакинского транспортного агентства.

Сообщается, что по поручению главы государства за прошедший период в столицу было доставлено более 1 000 единиц автобусов.

Из 120 единиц крупногабаритных транспортных средств, которые планируется приобрести, 50 единиц уже доставлены в Баку.

С 23 февраля автобусы, на которых установлены современные платежные устройства, будут обслуживать пассажиров по соответствующим регулярным маршрутным линиям.