Как создается научная школа и сообщество?

Автор: Асаф Гаджиев,

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества, академик НАНА, член Всемирной Академии наук

В первую очередь хочу поблагодарить читателей за многочисленные отклики, которые я получил на мои публикации в Day.Az и выразить признательность руководству и всем сотрудникам сайта за своевременную публикацию моих статей. В полученных откликах были предложения поделиться мыслями о том, как же создаются научные школы и что необходимо для этого сделать. В настоящей публикации поделюсь моими взглядами на эту тему.

Вопрос вынесенный в заголовок статьи десятки лет, а может и столетия волнует не только тех, кто связан с наукой, но также и государственные структуры и государственных деятелей. Сразу оговорюсь, что к сожалению, никто в мире не владеет четким механизмом создания авторитетной научной среды и школы, а если бы знали, то в каждой стране сегодня процветали бы различные научные школы, и государства жили бы в достатке. Однако, изучив путь, который прошли уже сложившиеся и зарекомендовавшие себя как международно признанные научные центры и школы, можно будет взаимствовать у них многое.

Хочу начать с письма, которое адресовал выдающийся ученый-физик Альберт Эйнштейн в 1933 году основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку. В своем письме А.Эйнштейн просил Ататюрка дать возможность большой группе ведущих немецких ученых и врачей еврейского происхождения переехать из Германии в Турцию и работать там, так как для их работы в Германии нацистами созданы невыносимые условия и более того они преследуются. В начале, окружение Ататюрка, по-видимому не поставив его в известность, дало отрицательный ответ на это письмо. Однако, Ататюрк узнав об этом, сразу отправил письмо А.Эйнштейну, и выразил готовность принять этих ученых, а также лично пригласил и Альберта Эйнштейна работать в Турции. К сожалению, А.Эйнштейн тогда уже принял решение о переезде в США, но большая группа ученых и врачей еврейского происхождения, о которых упоминал А.Эйнштейн приехали на работу в Турцию. Турецкая сторона к каждому из них прикрепила четверых способных молодых исследователей, которые стали работать с ними. Практически это способствовало созданию научной школы в Турции.

Вот это и есть тот самый случай, когда государственный деятель способствует развитию научной школы. Возможно, это также повлияло на сегодняшний достаточно высокий уровень медицины и научных исследований в Турции в области физики и инженерных наук. В подтверждении этого можно привести высокий уровень инженерных наук, особенно в области военной промышленности и физики. В конце ХХ века один из турецких физиков был номинирован на Нобелевскую премию и это можно рассматривать как большое достижение.

Общенациональной лидер Азербайджана Гейдар Алиев всегда придавал важное значение развитию науки. Перед вторым приходом к власти в Азербайджане, Гейдар Алиев в 1993 году (весной) провел свою первую встречу именно в стенах Академии наук Азербайджана, где встречался с ведущими нашими учеными, а позже, в 2001 году практически спас Академию наук от распада, присвоив ей статус Национальной. Более того, именно Гейдар Алиев был инициатором посылки большого количества азербайджанской молодежи на обучение в лучшие вузы СССР, что несомненно способствовало развитию науки в нашей стране.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул тезис о переводе нефтяного фактора в человеческий капитал, что возможно только с использованием научных достижений. Приведенные выше примеры еще раз подтверждают интерес известных государственных деятелей к научным достижениям. На современном этапе никакая наука не может развиваться без создания школы или сотрудничества с известными научными школами.

Научная школа. Первое, что необходимо для создания научной школы

это научные лидеры, которые поведут за собой молодежь. Тогда возникает другой вопрос, а где найти таких лидеров? Научных лидеров формирует время и на современном этапе развития науки их интеграция в международные научные центры играет важную роль. Такие выдающиеся ученые как академики П.С.Александров, А.Н.Колмогоров являются воспитанниками известной математической школы, созданной выдающимся ученым и педагогом академиком Н.Н.Лузиным. Однако, на формирование П.С.Александрова, А.Н.Колмогорова и самого Н.Н.Лузина оказали большое влияние европейские, в особенности немецкая и французские научные школы, куда они неоднократно выезжали и сотрудничали с такими выдающимися учеными как Д.Гильберт, Г.Вейль, Ж.Адамар, А.Лебег, М.Фреше и др. Лауреат Нобелевской премии П.Л.Капица обладал глубоким талантом, тем не менее на его формирование оказало влияние работа в Англии, где он практически стал учеником Нобелевского лауреата Э.Резерфорда и сотрудничал с другими выдающимися физиками, как Нобелевский лауреат П.Дирак и др.

Вернемся к известным азербайджанским ученым. Академик Ю.Мамедалиев был учеником выдающихся химиков Н.Зелинского и А.А.Баландина. По словам покойного ныне академика Джалала Алиева на него оказали научное влияние ведущие ученые советской школы биологов, сотрудничество с ведущими учеными мира и известным международным центром по созданию новых сортов пшеницы в Мексике (CYMMIT), куда ездил сам академик Д.Алиев и чьи представители неоднакратно посещали его лабораторию. Бывший президент Академии наук Азербайджана Гасан Абдуллаев прошел известную школу, созданную знаменитым физиком Абрамом Федоровичем Иоффе в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), и тесно сотрудничал с Нобелевским лауреатом академиком Ж.И.Алферовым. Как результат, Институт Физики Академии наук Азербайджана был объявлен в СССР ведущей организацией в области полупроводников, а школа физики созданная Г.Абдуллаевым в Азербайджане, воспитала известных азербайджанских ученых, академиков Арифа Пашаева, Таяра Джафарова и др., которые и сегодня продолжают успешно работать. Наши известные ученые-врачи Джамиль Алиев, Ахлиман Амирасланов являются учениками знаменитых академиков Н.Н. Блохина и Н.Н.Трапезникова, прошли и формировались в известной научной школе в Москве. Все сказанное выше показывает насколько важна научная школа, которая способствует формированию ученого. Однако, быть учеником выдающегося ученого или известной школы, это еще не означает быть хорошим ученым, здесь необходим талант, умение и стремление работать, что мы видим на вышеприведенных примерах.

Возникает вопрос, как же формировались выдающиеся ученые древности и средних веков, как например, Аристотель, Архимед, И.Ньютон, Ф.Гаусс и кто оказывал влияние на их формирование? Те далекие времена были началом становления науки и научные открытия можно было сделать в одиночку. Современная наука находится на высоком уровне и развивается стремительными темпами. Различные области наук так переплелись между собой и процессы исследуемые наукой настолько сложны, что именно взаимодействие различных областей науки позволяет достигнуть важных успехов, что возможно только в среде известной научной школы, вкупе с ведущими учеными. Современная наука требует не только глубоких знаний в исследуемой области, здесь необходим широкий научный кругозор и знания из смежных областей. Крупные научные достижения происходят на стыке и интеграции различных областей науки. В качестве примера можно привести самое крупное научное открытие ХХ века - расшифровку человеческого генома, которая стала возможной благодаря интеграции различных областей науки (математики, физики, биологии, ИТ и др.) и взаимодействию ведущих мировых научных центров. Поэтому известная научная школа и международное научное сотрудничество это необходимое (но не достаточное) условие для формирования современного ученого. Даже вундеркинды, как математик Григорий Перельман, чье имя упоминается в числе ста ныне живущих гениев, является учеником выдающегося математика академика А.Д.Александрова и тесно сотрудничал с известными математиками, лауреатом премии им.Абеля (эквивалент Нобелевской премии для математиков) М.Громовым и др. Другой пример, это молодой индийский математик Рамануджан, который умер в возрасте 32 лет, чья гениальность до сих пор удивляет математический мир. Гениальность Рамануджана была выявлена известным английским математиком Г.Х.Харди, который пригласил его в Кембридж, где расцвел его талант и он превратился во всемирно известного ученого.

Появление молодых способных исследователей рядом с известными учеными процесс очень естественный. С одной стороны известные ученые стараются привлечь в свою группу способных молодых исследователей и более того у них за долгие годы работы выработалась внутренняя интуиция на отыскание ярких талантов. С другой стороны, талантливая молодежь и даже вундеркинды, понимают, что именно в хорошей научной среде скорее проявятся их талант и способности и поэтому стремятся быть в среде известных школ, где ставятся и решаются важные научные проблемы и они естественно хотят себя показать. Поэтому, процесс формирования сильной научной школы сам по себе набирает силу с обеих сторон.

И.Ньютону приписывают мысль, он признавал, что его научные достижения обусловлены тем, что стоял на плечах таких гигантов как Аристотель и Архимед и поэтому смог увидеть научные дали.

Помимо научной культуры современный ученый должен обладать также духовным богатством. Духовное богатство позволяет широко думать и предлагать нестандартные идеи. Хочу привести блестящий пример из МГУ им. М.В. Ломоносова 70-80-х годов ХХ века, где выдающийся математик, академик П.С.Александров по своей инициативе приходил в общежитие студентов и организовывал различные интересные встречи. В частности, широкую популярность получили в те времена, так называемые Александровские Вторники. Будучи большим ценителем и знатоком классической музыки, по вторникам академик П.С.Александров приносил в общежитие пластинки классической музыки для прослушивания. После этого он увлеченно рассказывал об истории этой музыки, о композиторе, как и почему эта музыка была написана. Это были действительно неповторимые уроки образования для молодежи и те кто принимал участие, сегодня с восхищением и чувством благодарности вспоминают об этом. Другой пример, это академик А.Н.Колмогоров, который приглашал к себе в деревню Комаровка, где он жил, своих студентов и аспирантов и обсуждал с ними различные научные проблемы, а вечером во время ужина делился своими неимоверно глубокими знаниями. Это способствовало развитию научной культуры молодых исследователей и возрождению новых научных идей. Однако, не так просто попасть в научную среду ведущих ученых. Поэтому, для формирования молодых ученых необходимо также стремление и знания, которые позволяют работать в такой научной среде.

Сегодня в формировании наших молодых исследователей имеется пробел, связанный с недостатком научных знаний. Долгие годы, будучи председателем Совета по защите диссертаций, я обратил внимание, что наши молодые исследователи недостаточно владеют научной литературой даже по своей тематике. В их диссертациях ссылки в основном делались на работы, опубликованные 30-40 лет тому назад и на работы своего руководителя. Порой соискатели не могли ответить на простые вопросы из смежных областей. Я ни в коем случае не намерен обвинять, наоборот необходимо им помочь в этом. В чем же выход? На мой взгляд для современной науки требования предъявляемые для диссертаций сегодня недостаточны. Мы перешли на западную систему образования бакалавр-магистр-доктор (два этапа, доктор философии и доктор наук), но почему-то не хотим принять учебный процесс для этих ступеней. В западной системе образования докторанты посещают занятия (специально организованные для них), сдают экзамены (не один, а несколько) и готовят диссертацию. Сдача нескольких экзаменов по совету научного руководителя позволяет расширить научный кругозор соискателя, что позволяет решать сложные задачи и подготовить грамотного специалиста. Система, которую мы используем сегодня, корнями уходит в Германию конца ХIХ начала ХХ веков, откуда она и была взаимствована сначала Россией, а затем СССР. Дело в том, что весь мир, включая Германию и ведущие вузы России, давно перешли на современную западную систему, а мы непонятно чего ждем. В НАНА можно создать пилотный проект, скажем для докторантов математиков и физиков, которые будут посещать занятия и сдавать не один кандидатский минимум, как принято сейчас, а ряд экзаменов, хотя кандидатский минимум можно тоже оставить. Это в свою очередь позволит создать дополнительную учебную нагрузку в виде специальных курсов для ученых, которые будут вести эти курсы на платной основе. Другое предложение это совместить магистратуру с докторантурой, сделав для них 5 летнее образование, что позволит более целенаправленно проводить подготовку будущих ученых. Такая практика принята во многих странах мира и нам необходимо постепенно внедрять эту форму обучения.

Признание научных результатов

Признание научных результатов это консервативный процесс и требует определенного времени и оценки со стороны международной научной общественности. Возможно, что ответы на конкретные гипотезы иногда признаются или отвергаются за короткое время, хотя это тоже не всегда так. Например, признание решения гипотезы Пуанкаре, опубликованное в Интернете Григорием Перельманом потребовало несколько лет, пока мировое математическое сообщество признало это решение. Известен также случай, когда под руководством академика А.Ф.Иоффе был экспериментально получен важный результат, однако теоретически его не могли обосновать. Только после посещения Германии, где А.Ф.Иоффе встретился с А.Эйнштейном и рассказал ему о результате, было дано его теоретическое обоснование, но тоже не сразу, а через некоторое время.

Зададимся вопросом, что же необходимо для признания научных результатов. В первую очередь опубликование этих результатов в известных журналах, входящих в базу Web.science. Далее должны быть ссылки на эти работы со стороны других ученых. Здесь появляется так называемый индекс цитируемости ученого (CI - Citation Index), на который нужно обратить внимание. Если не будет дальнейшей реакции других ученых на эти статьи в журналах, входящих в базу Web.science, то это означает, что их пока не признали и они не представляют большого интереса. Однако, ни в коем случае не надо падать духом, а продолжать исследования. В НАНА в свое время была поставлена задача увеличения числа научных статей в журналах, входящих в базу Web.science. Необходимо отметить, что такая задача была успешно решена, так как количество статей опубликованных в этой базе существенно было увеличено и растет из года в год. Следующий этап - это заказы от таких журналов на подготовку специальных, так называемых, приглашенных статей (invited papers) для журналов. Такие работы как правило оплачиваются самим журналом, что означает признание или интерес к этим результатам. После всего этого, могут последовать приглашения на научные форумы в качестве пленарных докладчиков, с полной оплатой поездки и приглашения в ведущие научные центры, которые оплатят не только поездку ученого, но и заплятят за выступление и проведение совместных исследований. Почему важна оплата, потому что никакой журнал или научный центр просто так не будет тратить средства. Поэтому, материальное поощрение это как бы подтверждение или признание полученных научных результатов.

Другое важное направление - это выполнение конкретных задач, которые способствуют развитию местной промышленности или экономики. Возможно, что такие задачи не представляют важную научную ценность, но важны для государства. Это еще раз подверждает, что оценка научного результата как правило сопровождается каким-то вознаграждением, но не обязательно материальным, а возможно духовным, например, присуждением почетных наград, премий, званий, орденов и медалей. Например, за научный вклад по изучению истории Азербайджана, языку или этнографии возможно не будет международной реакции, однако с государственной точки зрения очень важно и необходимо на это обратить внимание. С другой стороны, не взирая ни на что, необходимо на научной основе довести до мировой общественности реальную историю нашей страны и какие события здесь происходили и происходят.

Воспитание кадров

Вопрос воспитания кадров важен для дальнейшего развития науки, а также государства. Однако, здесь необходимо обратить внимание насколько известен и признан ученый в ученом мире. Сегодня можно привести много примеров, когда в послужном списке некоторых ученых имеется как-будто большое количество воспитанников, однако, к формированию которых они практически не имели отношения. Это касается недобросовестных руководителей научных подразделений и ученых, которые пользуясь возможностью и занимаемой должностью присваивают себе труд других. Только ведущие, сказавшие слово в науке ученые, могут подготовить хороших ученых и создавать научные школы. Редко встречаются случаи, когда не всякий известный ученый стремится подготовить хорошие научные кадры, так как их научная активность иногда носит сильно индивидуальный характер. Однако, всякий ученый, подготовивший хороших учеников и создавший научную школу всегда является известным и признанным ученым.

Прошло 30 лет как Азербайджан стал независимой страной и долг каждого ученого сделать так, чтобы наука служила становлению и возвеличиванию нашего государства. Известный естествоиспытель, педагог и врач Н.И.Пирогов говорил, что где господствует дух науки, там творится великое, причем малыми средствами. Так направим эти малые средства на творение великого в нашем государстве.