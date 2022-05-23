https://news.day.az/society/1464170.html Сколько в Азербайджане НПО?
Сколько в Азербайджане НПО?
В Азербайджане насчитывается около четырех тысяч неправительственных организаций (НПО), прошедших регистрацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана Вусал Гулиев на общественных слушаниях на тему "Содействие справедливым, миролюбивым и открытым обществам для устойчивого развития".
Завсектором отметил, что некоторые из них не ведут активной деятельности.
"Но большинство азербайджанских НПО активно работают", - сказал Гулиев.
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