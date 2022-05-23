Сколько в Азербайджане НПО?

В Азербайджане насчитывается около четырех тысяч неправительственных организаций (НПО), прошедших регистрацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана Вусал Гулиев на общественных слушаниях на тему "Содействие справедливым, миролюбивым и открытым обществам для устойчивого развития".

Завсектором отметил, что некоторые из них не ведут активной деятельности.

"Но большинство азербайджанских НПО активно работают", - сказал Гулиев.