В Азербайджане объявлены результаты экзамена в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты второй попытки экзамена в резидентуру по оценке знаний по базовым предметам, проведенного 19 июня 2022 года.

Как сообщили Day.Az во вторник в ГЭЦ, с результатами экзамена можно ознакомиться на сайте ГЭЦ, а также отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Согласно информации, 11 из 1 021 кандидата на экзамен не явились. 280 кандидатов выполнили условие первого этапа конкурса, набрав от 40 баллов и выше.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, в режиме онлайн будет работать апелляционная комиссия. Электронная форма заявления для обращения в апелляционную комиссию будет размещена на сайте apelyasiya.dim.gov.az. Кандидаты могут подать заявку в апелляционную комиссию с 22 по 24 июня 2022 года.

Экзамен по оценке знаний по специальностям (II этап) планируется провести 21 августа.