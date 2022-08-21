https://news.day.az/society/1488758.html Пожары в Сиязанском и Шабранском районах полностью потушены - ФОТО - ВИДЕО
Пожары в Сиязанском и Шабранском районах полностью потушены - ФОТО - ВИДЕО
Благодаря предпринятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) необходимым и неотложным мерам полностью потушены пожары, вспыхнувшие в горно-лесистых местностях со сложным рельефом на территории Сиязанского и Шабранского районов, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Несмотря на жаркую и ветреную погоду и сложность рельефа, благодаря координированному и эффективному применению сил пожары не распространились на более широкие территории. В результате пожаров в общей сложности сгорели леса и прилегающие территории на площади около 40 га.
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