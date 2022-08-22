Крупный пожар в Сумгайыте
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В Сумгайыте на территории отделения судебно-медицинской экспертизы произошел пожар.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в 9-м квартале города, на территории Сумгайытского городского отделения Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

В старом складе, расположенном на территории, произошел пожар. На место происшествия были привлечены пожарные.

Огонь был потушен, распространение пламя предотвращено.

Пострадавших нет.

По факту проводится расследование.