https://news.day.az/society/1488789.html Крупный пожар в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО
Крупный пожар в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО
В Сумгайыте на территории отделения судебно-медицинской экспертизы произошел пожар.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в 9-м квартале города, на территории Сумгайытского городского отделения Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
В старом складе, расположенном на территории, произошел пожар. На место происшествия были привлечены пожарные.
Огонь был потушен, распространение пламя предотвращено.
Пострадавших нет.
По факту проводится расследование.
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