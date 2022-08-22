https://news.day.az/society/1489058.html В азербайджанской армии прошли встречи с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом - ФОТО
В азербайджанской армии прошли встречи с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом - ФОТО
Согласно утвержденному министром обороны плану, представители отдела Главного управления личного состава провели встречи в воинских частях с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом, проходящими службу в азербайджанской армии.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, на встречах было отмечено, что руководством министерства высоко оценивается служба женщин-военнослужащих во всех видах войск, их деятельность в учебных заведениях и других структурных подразделениях азербайджанской армии.
В ходе встреч были заслушаны мнения женщин-военнослужащих и гражданского персонала, даны ответы на интересующие их вопросы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре