В азербайджанской армии прошли встречи с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом

Согласно утвержденному министром обороны плану, представители отдела Главного управления личного состава провели встречи в воинских частях с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом, проходящими службу в азербайджанской армии.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, на встречах было отмечено, что руководством министерства высоко оценивается служба женщин-военнослужащих во всех видах войск, их деятельность в учебных заведениях и других структурных подразделениях азербайджанской армии.

В ходе встреч были заслушаны мнения женщин-военнослужащих и гражданского персонала, даны ответы на интересующие их вопросы.