Могу заявить, что пандемия COVID-19 близится к концу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

"Руководство ВОЗ уже выразило надежду в связи с приближающимся завершением пандемии. Смертность от коронавируса в Азербайджане находится на минимальном уровне. Хотя есть еще заражения", - сказал он.

Министр также отметил, что в Азербайджане имеется достаточный запас вакцин.

"Я призываю тех, кто до сих пор не вакцинировался, пройти вакцинацию", - добавил Мусаев.