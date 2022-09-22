https://news.day.az/society/1497470.html Пандемия COVID-19 близится к концу – Теймур Мусаев - ФОТО
Пандемия COVID-19 близится к концу – Теймур Мусаев - ФОТО
Могу заявить, что пандемия COVID-19 близится к концу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
"Руководство ВОЗ уже выразило надежду в связи с приближающимся завершением пандемии. Смертность от коронавируса в Азербайджане находится на минимальном уровне. Хотя есть еще заражения", - сказал он.
Министр также отметил, что в Азербайджане имеется достаточный запас вакцин.
"Я призываю тех, кто до сих пор не вакцинировался, пройти вакцинацию", - добавил Мусаев.
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