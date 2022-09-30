https://news.day.az/society/1499509.html В Азербайджане завершается работа над третьим изданием "Красной книги"
В Азербайджане завершается работа над третьим изданием "Красной книги"
В Азербайджане завершается работа над третьим изданием "Красной книги".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.
Он отметил, что издание может быть представлено в 2023 году.
"В связи с этим созданы комиссии, завершаются необходимые полевые исследования", - сказал Керимов.
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