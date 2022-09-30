В Азербайджане завершается работа над третьим изданием "Красной книги".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Он отметил, что издание может быть представлено в 2023 году.

"В связи с этим созданы комиссии, завершаются необходимые полевые исследования", - сказал Керимов.