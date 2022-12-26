https://news.day.az/society/1523145.html В Барде полицейский автомобиль попал в ДТП - есть пострадавшие - ФОТО
В Барде полицейский автомобиль попал в ДТП - есть пострадавшие - ФОТО
26 декабря примерно в 9 часов утра на территории Бардинского района столкнулись автомобили марки "Mercedes", за рулем которых находились житель Лачинского района Джавид Хуршудов и старший сержант полиции Вюсал Абдулазимов.
Об этом сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД. Сообщается, что в результате аварии оба водителя были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По факту в Бардинском РОП проводится расследование.
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